Peintres et peinture dans le duché de Luxembourg au XVIIIe siècle

En prenant appui essentiellement sur les archives et une multitude d’oeuvres retrouvées sur le terrain, cette étude, oscillant entre art et histoire, entend mettre pour la première fois en lumière la vie et la production des peintres ayant résidé et/ou travaillé entre 1701 et 1800 au duché de Luxembourg. Ce travail de recherche, axé spécifiquement sur un foyer artistique provincial, tient compte également des peintres itinérants et des travaux picturaux réalisés dans les pays circonvoisins pour des commanditaires luxembourgeois. Les données en grande majorité inédites contenues dans cet ouvrage permettent de rectifier de nombreuses erreurs véhiculées depuis le milieu du XIXe siècle et de proposer une photographie détaillée de la peinture luxembourgeoise du siècle des Lumières. Nous osons croire que les résultats obtenus rendront de précieux services aux institutions muséales de la Grande Région, mais aussi à la communauté scientifique, aux fabriques d’église, aux communes et aux amateurs d’art luxembourgeois.