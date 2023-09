Les mémoires du Dragon Dragon Tome 2 : Belgique, c'est chic

La République française vient de libérer son voisin belge du joug autrichien. Danton et le Dragon Dragon y flairent une excellente opportunité d'y voler les oeuvres d'art les plus prestigieuses du plat pays pour le compte de leur poche commune ! Entre les Belges qui se rebellent, les Autrichiens qui contre-attaquent, comment faire fortune quand on est un couard de première ? Quoi qu'il en soit, il lui faudra garder la tête sur les épaules, à l'inverse de ce qu'il se passe à Paris au même moment.