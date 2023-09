Requins. Une histoire mordante. Une histoire mordante

Du Stethacanthus, avec son aileron plat couvert d'épines, aux requins bioluminescents qui éclairent le fond de l'océan, en passant par l'Helicoprion et sa dentition en spirale, ou les requins-tapis, ces génies du camouflage, les requins sont parmi les plus vieux êtres vivants et, certainement, les plus passionnants ! Apparus il y a 450 millions d'années, ils ont survécu aux grandes extinctions, aux prédateurs géants et aux variations océaniques grâce à leur excellente capacité d'adaptation et à leur très utile boîte à outils : une peau protectrice, des dents adaptées à leurs proies, des sens super-développés, etc. Dans cet ouvrage, plonge à la rencontre des requins d'hier et d'aujourd'hui et découvre la véritable histoire de ces dents de la mer !