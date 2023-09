Paléontologie. Une histoire illustrée

La curiosité des êtres humains pour les restes de vies antérieures, comme les fossiles ou les traces de pas des dinosaures, les a progressivement menés vers la paléontologie. En s'appuyant sur les portraits des plus grands scientifiques et sur leurs plus grandes découvertes, David Bainbridge dépeint l'évolution de la paléontologie depuis la Grèce antique jusqu'à nos jours. Illustré de croquis, de gravures, mais aussi de reconstructions informatiques récentes, le texte s'intéresse également aux nouvelles technologies, qui offrent de nouvelles perspectives aux paléontologues. Il fait ainsi le récit d'une discipline fascinante qui remodèle notre vision du monde naturel. David Bainbridge est biologiste, vulgarisateur scientifique et anatomiste au département de physiologie, développement et neurosciences de l'université de Cambridge (Royaume-Uni). Il est l'auteur, chez Delachaux et Niestlé, de La Classification animale. Une histoire illustrée.