S!CK N° 26 : Shadow of the Colossus

S ! CK explore la mélancolie et la poésie cruelle d'un classique du jeu vidéo — SHADOW OF THE COLOSSUS, une oeuvre fondamentale où beauté et austérité côtoient gigantisme et mélancolie. Pour nous guider dans cette fascinante exploration du classique de Fumito Ueda, nous avons échangé avec Mac Malovik, artiste et responsable de la partie architecturale du somptueux remake avec qui nous avons exploré les influences du chef-d'oeuvre. Dans ce numéro cross-culture de 172 pages, on plonge aussi dans les entrailles sanglantes d'Evil Dead Rise et Ash vs Evil Dead avec son chef décorateur Nick Bassett, avant d'explorer les ruines du capitalisme avec l'artiste Guillaume Singelin, qui nous parle de son travail croisé sur Frontier et Citizen Sleeper. On s'est plongé dans la discographie d'Alan Braxe avec ce pionnier de la French Touch qui nous a parlé de ses débuts aux côtés de Thomas Bangalter (moitié de Daft Punk), sans oublier notre rencontre avec Jason Wilson, designer de MediEvil.