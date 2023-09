L'étrange boutique de Viktor Kopek

Un soir, une jeune fille intriguée par une vitrine remplie de valise entre dans un curieux magasin. Elle découvre alors un bric-à-brac d'objets, et de portraits de gens avec des valises, accrochés au mur. Viktor Kopek, le propriétaire, est un homme aussi raffiné qu'étrange. Pour chacun de ses clients, il propose une valise emplie de vêtements et accessoires pour s'adapter à toutes les circonstances, parfois périlleuses, parfois délicates, de la vie. Viktor Kopek est un "magicouturier". L'héroïne va découvrir cinq valises aux noms intrigants, cinq panoplies. Piochant dans chacune des valises, elle finira par trouver elle-même ce qui lui sied le mieux... Un récit poétique entre l'univers de Tim Burton et "Alice au pays des merveilles". Les illustrations de Nicolas Zouliamis nous plongent dans une atmosphère aussi captivante qu'étrange.