Perles à repasser - Ma suspension kawaii

Avec des motifs en perles à repasser faciles à réaliser puis à assembler, voilà une suspension originale et pleine de pep's à créer soi-même pour décorer sa chambre ! Contenu : 1000 perles à repasser en 7 couleurs dont 3 spéciales : fluo, phosphorescent et nacré 3 mètres de fil de Nylon, Une plaque et une feuille de protection pour le repassage Des modèles différents et toutes les explications