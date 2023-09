Mon atelier BD - Je dessine mon premier manga

Ce livre s'adresse à tous les fans de BD et plus particulièrement de mangas ! Comme leurs auteurs préférés, ils pourront se lancer et apprendre à dessiner leurs propres personnages ! Choix du matériel, étapes du dessin, visages et expressions, caractéristiques des personnages selon le genre de mangas, poses, mouvements... Ce livre guide pas à pas les lecteurs, dès 8 ans, pour créer des dessins simples et pleins de vie ! Grâce à tous les conseils et aux très nombreux exemples illustrés, chacun pourra rapidement inventer ses propres héros et héroïnes. Greg Blondin est illustrateur de bandes dessinées pour la jeunesse et anime des ateliers. Manon est scénariste et coloriste. Ensemble, ils livrent de façon claire tous leurs secrets pour des dessins réussis !