Ijzersterk. Belgische emailborden voor sterkedrank

Toen het Jenevermuseum hem in 2019 vroeg een tentoonstelling en publicatie samen te stellen met als thema het Belgisch emailbord en sterkedrank, had Jan De Plus, gepassioneerd expert, maar één twijfel : bestaan er wel genoeg emailborden over dit thema voor een volledige expo en boek ? Gaandeweg stelde het probleem zich andersom. Er werd zoveel materiaal gevonden dat selecteren nodig was ! Dit boek is het resultaat van nauwgezet opzoekingswerk : na een samenvatting van de verschillende emailleertechnieken volgen een beschrijving van de vele Belgische emaillerieën die deze borden produceerden en een overzicht van de verschillende stokerijen en merken, zowel binnen- als buitenlands, die gretig gebruik maakten van het emailbord als reclamemiddel. Yves Segers, historicus, geeft een verhelderend inzicht in het succes van buitenlandse aperitiefmerken in België, in een context van toenemend toerisme en groeiende belangstelling voor de cocktailcultuur. In de catalogus, het hart van het boek, belicht Karl Scheerlinck, kunsthistoricus en specialist van het Belgisch affiche, de beeldtaal en ontwerpers. Hier vindt de lezer ook uitleg over datering, fabrikant, afmetingen, vorm, technieken en, indien gekend, de ontwerper. Het boek wil een zo volledig mogelijk overzicht geven van alle Belgische borden voor sterkedrank en tegelijkertijd verder onderzoek stimuleren en... hopelijk ook leiden tot nieuwe ontdekkingen !