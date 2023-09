Retrouvailles sous tension. Mission à haut risque, T2

La rencontre explosive entre une tornade et un volcan ! Le mercenaire Prophet Drews a toujours travaillé seul. Du moins jusqu'à ce que Tom Boudreaux devienne son partenaire. Mais ça, c'était avant que Tom le quitte trois mois plus tôt, soi-disant pour le protéger. Lui. L'ancien Navy Seal. Persuadé qu'il est la cause de leur rupture, et incapable d'oublier son amant, Prophet découvre le véritable sens du mot solitude. Et alors qu'une tornade menace la Nouvelle-Orléans, Prophet n'a rien de mieux à faire que de se lancer dans une mission de sauvetage des plus périlleuses : sauver la tante de Tom. Il ne s'attendait pas à croiser le chemin de son ex, et leurs retrouvailles risquent bien d'être explosives. Plus encore quand Tom est accusé de meurtre. Si rester en vie dans ce monde si dangereux est déjà un défi, ils découvrent rapidement que se battre pour rester unis est la chose la plus difficile qu'ils aient jamais faite. #Thriller #Policiers #Sombre #Retrouvailles #Meurtre