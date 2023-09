Soyez actif, vous n'aurez plus mal !

Notre société, de plus en plus sédentaire, nous éloigne de la fonction première de notre corps : celle de bouger. Et les conséquences en sont nombreuses : mal de dos, de cou, de hanches... 95 % de la population serait concernée par ces douleurs liées au manque de mouvement journalier. Il est temps de remettre votre santé au centre des priorités ! Pour cela, je vous propose une méthode inédite conçue en 21 jours seulement, pendant lesquels vous consacrerez 2 à 10 minutes par jour à quelques exercices de mobilité pour ancrer définitivement des habitudes saines qui préviendront toutes les douleurs.