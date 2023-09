Mon journal de deuil

Le deuil fait partie des grandes étapes de la vie. Il marque toutes les existences et pourtant, il reste un sujet tabou, et le chagrin qu'il provoque est souvent passé sous silence. Ce Journal de deuil est votre meilleur allié en cette période douloureuse : il vous aide à franchir les étapes du deuil en douceur, en prenant tout le temps dont vous avez besoin pour cheminer. Sarah Dumont a puisé dans son expérience personnelle et de nombreux témoignages et interviews d'experts pour vous accompagner au mieux sur votre chemin de reconstruction. A travers l'écriture et les nombreuses ressources proposées, vous retrouvez peu à peu confiance en la vie, votre tristesse s'apaise et vous accédez à la paix intérieure. Un carnet précieux, à offrir à soi-même ou aux personnes endeuillées pour les aider concrètement dans cette épreuve.