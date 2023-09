Relaxations créatives pour les enfants

Idéal pour trouver les mots justes au bon moment, ce guide pratique propose aux parents, aux enseignants et tous les autres professionnels de l'enfance, des séances de respiration, de visualisation, des histoires et des comptines pour accompagner les enfants et apaiser le quotidien. Conteuse et sophrologue, Nathalie Peretti apporte une touche de merveilleux, propre aux récits imaginaires, à toutes les séances proposées pour y accueillir tous les enfants, même les plus petits. Avec la gomme magique, on efface les petites tensions coincées dans le corps. On recharge les batteries avec le réservoir d'énergie. Ou on se promène dans la relaxation, loin du loup et des tracas ! Ces relaxations s'adaptent facilement à un ou à plusieurs enfants, et à peu près partout. " Les relaxations proposées amènent l'enfant à puiser en lui des solutions, à connaître mieux ses ressources. Il se sent responsable de lui et devient plus autonome. " Geneviève Manent, autrice de L'enfant et la relaxation Liste des 26 séances de relaxations proposées : la détente du corps par le toucher, la détente du corps par la visualisation, la détente du corps par l'intériorisation, la détente du corps par le mouvement, les comptines (la pluie dans mon cou, le chaton, que fait ma main, mes petites mains tapent, une poule sur un mur), autour d'un conte, promenons-nous dans la relaxation, avec une balle, l'arbre, la couleur détente, le négatif, la gomme magique, mon manteau d'énervement, le réservoir d'énergie, le paysage intérieur, le cheval, joie ou colère, les cailloux, l'étoile, dessiner ensemble, la fée des bois, la source en soi.