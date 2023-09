La sexualité de mon enfant de 0 à 12 ans. Le guide complet pour encadrer, rassurer et en parler

Dès leurs premières années de développement, les jeunes enfants sont confrontés à la sexualité. Comment, en tant qu'adulte, en tant que parent, aborder ce sujet avec eux ? Comment répondre à leurs questions et savoir quel est "le bon moment" pour leur donner certaines informations ? Les auteures de cet ouvrage, grâce aux pistes proposées, encouragent une communication ouverte sur la sexualité. Elles rassurent le lecteur en décrivant les comportements et jeux sexuels qui trouvent leur place dans le développement normal de l'enfant, et donnent des solutions aux parents qui seraient confrontés à des comportements problématiques. Allant de l'auto-érotisme à l'influence des médias, elles donnent toutes les informations indispensables pour encadrer et communiquer avec les enfants de 0 à 12 ans à propos de leur sexualité !