Manifestation sacrée. Le programme complet pour transformer sa vie

Dans ce programme, Aurore Widmer vous initie à la manifestation consciente pour incarner votre nouvelle souveraineté. A travers 16 modules, découvrez les mystères de l'inconscient, connectez-vous à votre être supérieur, créez votre grande vision alignée, observez et transformez vos croyances, libérez l'ombre et retrouvez votre lumière, manifestez une nouvelle réalité et accédez à l'Ultime transformation. Plus de 100 exercices et pratiques telles que l'hypnose régressive, l'EFT et de nombreuses méditations pour apaiser l'égo et l'anxiété, pardonner, couper les liens, accepter, se relier à son enfant intérieur, accueillir ses émotions...