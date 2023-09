Quel modèle de gouvernance des finances publiques dans un monde de multi-crises ?. Actes du 15e colloque international de finances publiques des 16 et 17 décembre 2022, organisé à Rabat par le ministère de l’Économie et des Finances du Maroc et FONDAFIP

Cet ouvrage est le fruit d'une recherche collective l'occasion d'un colloque organisé par Fondafip et le ministère de l'Economie et des Finances du Maroc en décembre 2022. Ce colloque réunissait universitaires, représentants de l'Etat et hauts fonctionnaires, français et marocains. Le constat et les questions posées sont les suivantes : - Les Etats sont aujourd'hui confrontés à des crises multiples (économiques, sociales ou politiques) qui les fragilisent. - Les réponses sont multiples (économiques, juridiques, politiques...) mais souvent contradictoires et difficiles à mettre en oeuvre. - La difficulté, voire l'incapacité de maîtriser l'évolution des dépenses publiques, la pression fiscale et les déficits publics met en évidence une faille dans le processus de régulation des finances publiques. - Un nouveau modèle de gouvernance des finances publiques intégrant démocratie, solidarité et liberté doit être élaboré afin de protéger le bien-être social, économique et politique de tous. Points forts - l'originalité du sujet - des intervenants spécialistes des finances publiques