Sur nos traces. Récits de persécution, spoliation, réparations

Une contribution importante et inédite à l'histoire des Juifs sous l'Occupation et le régime de Vichy, au travers de récits de vie de familles juives dépouillées de leurs biens et persécutées. Cet ouvrage se compose de quinze récits de vie de familles juives persécutées et dépouillées de leurs biens sous l'Occupation et le régime de Vichy. Au fil du récit, Anne Grynberg présente le contexte et propose des analyses historiques. Ce dialogue permanent entre témoins et historiens fait la singularité et la richesse de ce livre à plusieurs voix. L'ouvrage revient sur les multiples formes de spoliation subies par tant de familles juives, souvent immigrées mais également françaises de longue date, qui toutes nourrissaient une grande foi en la France, pays des Lumières et des Droits de l'homme. Les récits de vie attestent aussi la difficulté extrême des décisions à prendre : se faire recenser ou non ? Se cacher, et pour aller où ? Tenter de passer en zone non occupée ? "Planquer" ses enfants ? Mettre ses meubles à l'abri dans un garde-meuble, ses bijoux dans un coffre ? Les différentes mesures de restitution et d'indemnisation qui ont été mises en oeuvre, depuis l'immédiat après-guerre jusqu'à aujourd'hui, sont également évoquées. Que nous disent-elles de la politique française de la mémoire et de son évolution ?