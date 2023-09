Gayatri Chakravorty Spivak. Politics of Reading and Writing/Vers de nouveaux imaginaires critiques

Comment être à la fois celle qui est professeure, directrice de recherche à l'université Columbia de New York et celle qui enseigne dans les écoles rurales en Inde, écoles qu'elle a fondées pour les enfants déshérités ? Gayatri Chakravorty Spivak ne prétend pas se mettre " à la place " ; depuis sa place, avec du recul tout en restant dans une " walking distance " , une distance humaine, franchissable, avec sa différence, ses expériences propres, elle se joint. Elle donne cours à la controverse des langues, fait entendre les " subalternes " , se réclame des axiomes de Derrida : l'accueil inconditionnel, une " politique de l'amitié " . Elle n'a pas peur du foisonnement, de la mobilité, de la caducité, pas peur du décentrement. Elle prône la dé-hiérarchisation politique, linguistique, culturelle, refuse l'emprise du modèle capitalistique occidental. Nous sommes au fondement même des questionnements qui taraudent le monde aujourd'hui. Avec Gayatri Chakravorty Spivak se dessine la capacité de penser et d'acter, hors des catégories de l'humanisme traditionnel, une nouvelle sécularisation du politique.