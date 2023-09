Si l'avènement d'Internet a amélioré le quotidien de chacun, il a également contribué à créer de nouvelles brèches en matière de délinquance. Le rapprochement virtuel des personnes et l'augmentation des échanges ont été exploités par les criminels afin d'avoir accès plus facilement à de jeunes victimes. Un des domaines criminels majeurs touchés par le développement des technologies concerne l'exploitation des enfants et des adolescents à des fins sexuelles. Crimes sexuels en ligne, délinquants et victimes : théorie, recherche et pratique est le premier ouvrage en français à adopter une perspective pluridisciplinaire afin d'étayer les connaissances contemporaines au sujet de l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents en ligne. Cet ouvrage confronte certains mythes véhiculés dans la société et les médias à propos de cette forme de violence, des auteurs d'infractions et de leurs victimes. Il offre aussi des analyses inédites du phénomène, lesquelles s'appuient sur des données collectées auprès de cas réels du Québec. En parcourant les chapitres, le lecteur se familiarisera avec les modèles explicatifs de la cyberdélinquance et de la victimisation, les parcours criminels et caractéristiques du passage à l'acte en ligne, les caractéristiques individuelles des auteurs d'infractions et de leurs victimes, les questions relatives aux identités virtuelles et aux techniques de préservation de l'anonymat, ainsi que des considérations pour les pratiques de prévention et d'intervention.