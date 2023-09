L'arbre au milieu du village. Livres poétiques

Une histoire d'amour entre l'arbre et les hommes ; un témoignage poétique sur le temps qui passe Un arbre pousse paisiblement au coeur d'une forêt. Mais un jour, des hommes défrichent et abattent les grands arbres : il ne reste plus qu'un petit arbre oublié. A la place de la forêt, apparaît un village : des maisons, des rues, des magasins, des humains s'installent. Le petit arbre devient le coeur d'un quartier, le témoin des années de vie, et l'ami d'une fillette qui va grandir avec lui, au fur et à mesure que le paysage change autour d'eux. Jusqu'à ce qu'un promoteur décide de racheter le terrain sur lequel se trouve l'arbre...