Réflexions talmudiques sur le rêve

Les rabbins du Talmud se sont passionnés pour le monde des rêves au point de développer une véritable doctrine d'interprétation. L'activité onirique serait un espace créatif où l'homme est capable de se réaliser à travers ce qu'il a rêvé. Les rédacteurs du Talmud proposent une forme de grammaire des rêves, avec différents niveaux d'interprétations, qui met en mouvement des images oniriques avec des analyses textuelles. Leur approche ressemble à bien des égards à celle de la cure psychanalytique. Elle s'en distingue néanmoins, car ils appréhendent les rêves comme pouvant être prémonitoires, annonciateurs de nouvelles qu'il faut savoir déchiffrer. "Les rêves vont d'après la bouche" nous dit le Talmud, c'est-à-dire qu'ils ne présagent de rien tant qu'on ne leur attribue pas d'interprétation. Les rêves sont-ils une articulation déterminante entre le passé et l'avenir ? Ou simplement reflètent-ils une pause de nos expériences de la vie éveillée ? A qui doit-on en confier le récit ? Ariel Toledano nous invite à découvrir les grands rêves de la Bible, ceux de Jacob, Joseph, Pharaon, Salomon ou Nabuchodonosor dans un ouvrage qui mêle une connaissance profonde des textes de la sagesse juive, l'approche psychanalytique et celle, plus récente, des neurosciences et des sciences cognitives.