Parure. Un langage universel

"C'est un fait bien connu que les objets de parure dans toutes les sociétés sont des signes et relèvent donc de la sémiologie. La parure est la première forme d'art et un marqueur d'humanité, puisque seuls les humains se parent. Il n'y a pas de société sans parures. Les systèmes de signes, cependant, ne sont pas tous humains. De nombreuses études ont été consacrées par les archéologues, les anthropologues, les ethnologues au symbolisme de la parure, à sa valeur dans les rituels, les croyances, les échanges, les alliances dans le cadre de cultures diverses depuis les origines de l'humanité. L'approche que j'adopte ici s'écarte de ce chemin bien balisé. Bien que les motivations du collectionneur soient très différentes de celles du chercheur, peut-être même incompatibles, ma formation universitaire m'a amenée à réfléchir sur la parure avec des outils qui sont ceux de la linguistique, ma spécialité. N'étant ni archéologue ni paléontologue mais linguiste, j'ai ainsi l'ambition de mettre en évidence une "grammaire" des parures pouvant recevoir par métaphore le même traitement que les langues. Les langues parlées dans le Monde sont diverses mais comportent néanmoins des caractéristiques universelles qui fondent l'unicité du langage humain. De la même façon les parures, tout au long de l'histoire de l'humanité et dans toutes les cultures, possèdent des caractères distinctifs qui permettent de les identifier et de les différencier. Mais en même temps on retrouve, à la fois dans la sélection des matières premières et dans les formes privilégiées ainsi que dans les agencements, des traits universels. C'est cette tension entre la diversité et l'unicité que je me propose d'illustrer à travers un choix d'objets de parure provenant de toutes les parties du Monde, depuis le Paléolithique jusqu'à nos jours. A l'exception toutefois des bijoux du monde occidental moderne et contemporain Cet ouvrage est consacré à l'examen des matières premières, des formes, des motifs et des agencements des parures. S'y ajoute la question des points d'application sur le corps".