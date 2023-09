Le Goût de la pluie

Il fait beau... puis un premier nuage apparaît, et un autre, et encore un autre ! Jusqu'à la première goutte de pluie. Un enfant savoure son arrivée, sa musique, son goût frais et sucré, et les nouvelles odeurs et couleurs du paysage... avant de se mettre à l'abri à la maison puis de ressortir sauter dans les flaques.