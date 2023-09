Elisabeth, princesse à Versailles Tomes 1 à 4

Elisabeth s'ennuie au château de Versailles. Heureusement, elle rencontre Angélique de Mackau, la fille de sa nouvelle gouvernante, Théo, un jeune page, et Colin, qui deviendra son valet. Ensemble, ils vont être amenés à vivre bien des péripéties qui marqueront les débuts d'amitiés solides et forgeront le caractère de la princesse la plus attachante de l'Histoire de France. La série historique qui a déjà conquis 1, 5 million de lecteurs et lectrices