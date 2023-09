Splendeurs et misères du bouddhisme tibétain. Trente ans auprès d'un maître abuseur

Olivier Raurich a longtemps été l'interprète principal en France de Sogyal Rinpoché, l'auteur-vedette du best-seller mondial Le Livre tibétain de la vie et de la mort. Il a également présidé pendant plus de vingt ans la branche française de Rigpa, l'association fondée par le "maître spirituel" tibétain. Il était donc bien placé pour constater les dérives de cet homme né et élevé au Tibet, passé par Cambridge, surdoué et excellent orateur, dont les extravagances ne nuisaient pas à son rayonnement, au contraire. Tout en racontant sa découverte de la sagesse bouddhique, sa rencontre avec de magnifiques figures tibétaines, l'ex-disciple témoigne de la manière dont Sogyal, profitant de son magnétisme, devint un abuseur sexuel. En 2014, il se décide à rompre avec lui, puis à briser publiquement l'omerta (car omerta il y avait, sous l'égide bienveillante du Dalaï-Lama qui ne se résoudra à dénoncer publiquement son "ami Sogyal Rinpoché" qu'en 2017). Analysant sans complaisance les responsabilités des différents acteurs et témoins de ce désastre humain, favorisé par la tradition tibétaine de dévotion absolue au "maître" , Olivier Raurich livre un document précieux sur le processus de l'emprise, quand elle se présente sous un jour "spirituel" . Olivier Raurich a publié en 2014 La Voie du bouddhisme au fil des jours chez Albin Michel.