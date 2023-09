Romantisme N° 201 3/2023

Revue trimestrielle fondée en 1971 par la Société des études romantiques et dix-neuviémistes et éditée par Dunod, Romantisme publie des dossiers et des articles centrés sur le XIXe siècle et ouvrant sur une perspective trans-séculaire et pluridisciplinaire. Les contributions de chercheurs français et étrangers concernent l'ensemble de l'Europe et participent à la connaissance des différents courants littéraires, artistiques, scientifiques, historiques, politiques...