L'expérience de l'oppression. Une phénoménologie du racisme et du sexisme

Cet ouvrage a pour objectif de comprendre comment l'oppression structure les corps, les psychismes ainsi que la manière de percevoir ou donner sens à son vécu. Pour y répondre, il interroge ce qu'on entend par "expérience" lorsque l'on parle d'expérience d'oppression et déploie une phénoménologie politique dans le sillage de Simone de Beauvoir et de Frantz Fanon. Pour saisir ce que signifie, dans la chair des rapports sociaux, l'oppression, il cherche à déplier les modalités typiques du vécu d'oppression (confusion épistémique, rapport au corps, au temps ou aux autres) afin de comprendre quelles formes d'opacification et de blocages celle-ci engendre dans l'expérience. Mais l'ouvrage n'en reste pas à la description d'expériences négatives : il se propose aussi d'élucider les possibilités de re-signification qui se logent au coeur des vécus d'oppression et trace la voie d'une phénoménologie des résistances politiques.