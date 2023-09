Techniques de blanchiment et moyens de lutte. 5e édition

D'Al Capone aux Panama Papers, les méthodes de blanchiment n'ont cessé de se sophistiquer. Quelles sont aujourd'hui les techniques pour rendre l'argent sale "respectable" ? Comment lutter contre ces pratiques ? Cet ouvrage décrit de façon détaillée : - les origines et les composantes de l'argent sale ; - les différentes techniques de blanchiment ; - les moyens de lutte nationaux et internationaux ; - les impacts économiques, politiques et sociaux. Cette 5e édition, actualisée, présente les dernières réglementations françaises et européennes. S'y ajoutent de nombreux avis d'experts reconnus, des exemples et des illustrations. Complet et accessible, cet ouvrage s'adresse aux acteurs exposés au blanchiment, à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s'intéressent à notre environnement économique et politique. Ouvrage labellisé par la FNEGE (Fondation Nationale pour l'Enseignement de la Gestion des Entreprises) en 2015