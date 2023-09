Tartes Sapins et Apéros de Fêtes. 30 recettes pour des fêtes tout en gourmandise

Faciles et rapides à préparer, les tartes sapin sont parfaites pour l'apéro. Accompagnées d'un assortiment de feuilletés maison, elles feront fureur sur vos tables de fête. Tarte sapin pesto et chèvre frais, Tarte sapin gorgonzola, poire et noix, Tarte sapin façon tartiflette... 15 recettes salées et sucrées pour des apéros gourmands. Mini-croissants feuilletés, Roulés feuilletés, Champignons farcis, Mini-éclairs... 15 recettes de bouchées et de feuilletés pour accompagner vos tartes sapin. Une introduction détaillée pour vous donner toutes les astuces pour réussir les recettes et un gabarit pour couper les tartes sapin.