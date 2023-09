Strass et mosaiques licornes - mini boîte avec accessoires

3 tableaux à compléter grâce à 4 planches de mosaïques autocollantes en mousse de différentes couleurs (mat violet ; paillettes bleues ; paillettes roses, paillettes dorées) et une planche de 100 strass (3 formes différentes et 4 couleurs différentes). L'enfant est guidé grâce aux contours de couleur sur les tableaux pour choisir ses mosaïques et placer les strass.