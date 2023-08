Nino Dino : Une nouvelle maîtresse ?

Incroyable ! Ce matin, la maîtresse n'est pas là... Nino Dino n'est pas du tout d'accord pour avoir une remplaçante, et il va le faire savoir ! Une histoire autour de la maîtresse Comment réagir quand on change de maîtresse ? Comment s'adapter aux changements quand on a l'âge d'être rassuré par des habitudes. Nino Dino n'est pas tranquille avec cette inconnue, qui, en plus, n'a pas les mêmes méthodes que la maîtresse. Heureusement, une nouvelle maîtresse, c'est aussi des moments de découverte et de joie. Le héros des enfants Nino Dino, le héros aux fortes émotions, est le parfait reflet des enfants auquel il s'adresse. Comme ses lecteurs, il vit des moments qui mettent en ébullition ses émotions. Mais, comme eux, tous les jours Nino Dino grandit un peu !