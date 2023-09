Mon cahier pour... comprendre des textes entendus CP - Cahier élève - Ed. 2023

Mon cahier pour comprendre des textes entendus : - 15 oeuvres complètes issues de la littérature jeunesse. - Une écoute active et un travail collectif à l'oral sur les stratégies de compréhension. - Un cahier pour la trace écrite, avec un petit format pratique. - Des activités courtes et régulières pour rendre explicites les mécanismes de la compréhension. - Un apprentissage progressif et curriculaire des stratégies de compréhension sur les personnages, les moments, l'organisation, le temps, l'espace et les causalités. - La possibilité de parcours différenciés pour chaque enfant. Et un guide pédagogique avec les audios des textes, le pas à pas des séances, des étayages pédagogiques, des ressources à télécharger.