Le quinze d'Arthur Tome 2 : Opération plaquage

Arthur, 7 ans, est un Affreux, c'est-à-dire un joueur de l'Athletic Fursacq Rugby Club ! Son but ? Aplatir le ballon aussi bien que son grand frère, Yannick, étoile montante de la discipline. Pour cela, il devra éviter bien des placages... notamment pendant les entraînements "avec contact", qui l'inquiètent un peu. Heureusement, son grand frère n'est jamais à court de bons conseils, même quand il rentre épuisé de ses entraînements. Il faut dire que Yannick va participer à son premier match régional et qu'il se donne à fond ! Pourvu que tout se passe comme prévu... Le rugby à l'honneur Grâce au "Quinze d'Arthur", les lecteurs plongent dans l'univers du rugby et en apprennent les règles tout en s'amusant : une technique de pro expliquée et illustrée à la fin de chaque histoire, pour devenir un pro ! Dans cet épisode, le lecteur assiste à un entraînement "avec contact", mais également à une course contre la montre ! Jouer ensemble pour vivre ensemble Pratiqué par des millions de personnes dans le monde, le rugby est célèbre pour ses valeurs et le respect que se portent les joueurs sur le terrain : autant de beaux messages pour les jeunes lecteurs !