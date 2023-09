Chasseurs d'éclairs - tome 2 - Les joyaux d'Ellenis

Alrick est de retour chez lui avec Alicia, sa meilleure amie, et Dracks, son griffon. Sa mission : découvrir la nature du trésor d'Ellenis que les Porteurs de lumière, les assassins de son père, recherchent. Après l'échec de ses premières recherches, Alrick prend une folle décision : traverser la barrière nuageuse réputée infranchissable des Rafaleuses, pour atteindre le territoire où Henrick, créateur des vaisseaux volants, s'est exilé trois cents ans plus tôt. D'après ses déductions, c'est le dernier endroit où Dracks, Alicia et lui peuvent espérer découvrir la nature du trésor. De son côté, à la capitale, Mia doit assumer ses mensonges auprès de la Confrérie et prouver qu'elle n'a aucun lien avec son pirate de père, le célèbre chef des Furtifs...