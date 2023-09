Il était une foi, santons en choeur !

Quelle affluence autour de la crèche ! Que de santons ! Ils évoquent tous ceux qui, depuis la Nativité, vont avec confiance vers Marie, vers Jésus, pour leur confier leurs joies, leurs difficultés, et remettre leur vie entre leurs mains. Ils représentent les chrétiens de tous les temps, de tous les pays qui, en Jésus, forment un seul peuple. Chaque santon a quelque chose à nous apprendre, chacun a sa façon de vivre et de prier, son chemin de sainteté, chacun vit sa foi selon la grâce qui lui est donn ée. Ce beau livre nous invite, avec simplicité, à refléter quelque chose du Christ, à le suivre, à le servir selon notre vocation, en déployant les grâces de notre bapt ême. En Jésus, le Père nous a donné un frère, (...) un ami fidèle qui est toujours près de nous. (Pape Fran çois, Lettre Apostolique Admirabile signum, n°3). Le Sauveur, notre frère en Jésus ? Quelle bonne Nouvelle ! AUTEUR Journaliste et auteur, Juliette Levivier écrit pour transmettre la foi qui l'anime. Avec humour et simplicité, elle cherche à rendre accessibles les fondamentaux de la foi chrétienne, et à aider ses lecteurs à en vivre concrètement. Mariée, mère de 5 jeunes adultes, elle vit en Picardie où elle est née.