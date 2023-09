Progrès en Dermato-Allergologie. Rouen, 2023

Ce cours annuel d'actualisation organisé par le Groupe d'études et de recherches en dermato-allergologie (GERDA) fait le point sur les progrès réalisés en biologie cutanée et en immuno-allergologie, indispensables à la compréhension de la dermato-allergologie. Une mise au point attendue par les médecins internes de spécialités médicales, chercheurs et professionnels de la santé intéressés par l'allergologie dermatologique et l'immunodermatologie.