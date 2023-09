Profite du chemin

Lou Vargas est professeur de français dans un prestigieux collège du Ve arrondissement de Paris. Guidée par son SBE (syndrome de la bonne élève), elle travaille assidûment et entretient une relation sans surprises avec Sébastien, qui envisage pour eux mariage et enfants. Cette vie en ligne droite a tout pour plaire aux parents et au compagnon de Lou, tout est bien. Pourtant, une petite erreur d'inattention suffit pour que tout bascule. Lorsque la jeune femme s'autorise trois minutes hors de sa classe pour faire des photocopies, l'un de ses élèves en profite pour twerker comme un diable et... se casser le bras. Manque de chance, il s'agit du fils d'un ministre. Le proviseur lance alors un ultimatum à Lou : le renvoi, ou bien la mutation en Guyane pour le reste de l'année scolaire. Humiliée et abattue, Lou choisit l'exil par défaut, bien décidée à rentrer le plus vite possible à Paris. Pourtant, une petite voix l'encourage à s'aventurer au-delà des sentiers battus, et à profiter des richesses de la luxuriante Amazonie...