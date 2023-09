Dans ce récit autobiographique, l'autrice explore les origines de sa pudeur obsessionnelle, fruit de son éducation et du poids de la société sur le corps des femmes. Avec humour et fantaisie, elle raconte son émancipation : la découverte de l'intime, de la sexualité et la maternité - et finalement la réappropriation de son corps et l'amour de soi.