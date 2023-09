Scars of Hell

Aucun des deux n'est prêt à aimer. Alors ils vont se détester ! Trahie par les siens, Marlowe a fait une croix sur sa vie et son identité passées en espérant se reconstruire. Rees est un enfant de la rue qui fuit les sentiments et ce qu'ils lui ont déjà coûté. Tous deux portent les marques de l'enfer qu'ils ont vécu. Aucun d'eux n'avait prévu l'autre dans sa vie. Mais quand le diable s'invite au paradis, les frontières se brouillent, les certitudes vacillent, les règles du jeu changent et finissent par les faire se déchirer. Pourtant, il n'y a qu'à deux qu'ils peuvent affronter les épreuves qui s'accumulent sur leur route. A deux qu'ils peuvent, enfin, trouver une raison d'exister. Marlowe et Rees parviendront-ils à s'unir pour ne pas sombrer ?