Glossaire de veille et sécurité sanitaire. 40 notions pour mieux protéger la population, anticiper, et gérer les alertes et crises en santé

La diversité des risques sanitaires (médicaments, maladies infectieuses transmissibles, maladies vectorielles, pollutions environnementales...) rend particulièrement complexe leur surveillance, notamment dans des situations d'incertitude et de controverse scientifique, avec des signaux d'alerte faibles ou difficiles à caractériser. Certains événements récents ont également montré les préoccupations citoyennes suscitées par les risques sanitaires et les perturbations de la vie sociale et économique qu'ils pouvaient engendrer. Ce glossaire aborde, sous un angle pédagogique, les principales notions de cette thématique de santé publique grâce à des définitions contextualisées.