Retrouvez Yoni Saada et ses recettes gorgées de soleil, dans un livre toujours teinté d'inspirations méditerranéennes, avec des plats issus de la culture populaire israélienne où se mêlent saveurs d'ailleurs et envies d'ici. La cuisine israélienne est une cuisine rassembleuse de partage et de mélange : mélange de saveurs et partage d'un véritable art culinaire de génération en génération. Et c'est ce que Yoni Saada aime proposer dans ses assiettes qui invitent à la rencontre et à la découverte. Avec Sabada, le chef nous plonge littéralement dans sa cuisine parfumée, faite de voyages et d'amour pour la Méditerranée, où se mêle des produits du monde entier, des légumes et fruits français et des saveurs typiquement israéliennes : hallot, houmous à la pistache, paschida de courgettes, falafel israélien...