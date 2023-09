Dictionnaire amoureux de Montaigne

Sans doute le livre le plus éclairant sur Montaigne depuis... Montaigne ! André Comte-Sponville nous fait redécouvrir cet écrivain de génie, qui est aussi l'un de nos plus grands philosophes et un humain d'exception. Quel auteur, plus de quatre siècles après sa mort, demeure si vivant, si actuel, si nécessaire ? Le tour de force d'André Comte-Sponville est d'avoir réussi à restituer de manière limpide et bouleversante l'incroyable richesse de la pensée de Montaigne. Il en fait ressortir l'originalité, la profondeur, la complexité, la modernité. Il nous rend intimement témoins de ce que lui-même en retire pour faire franchir à sa propre philosophie une nouvelle étape, qui la rend encore plus singulière. Ce dialogue véritablement amoureux, entre deux esprits libres, est aussi un livre de vie et de sagesse. C'est le vrai sens des Essais : Montaigne s'essaie à vivre et à penser, le plus lucidement et le plus heureusement qu'il peut, et c'est la seule sagesse qui ne mente pas. " Quand bien même nous pourrions être savants du savoir d'autrui, au moins sages ne pouvons-nous être que de notre propre sagesse " (Essais, I, 25).