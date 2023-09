Les bijoux de scène de la Comédie française (tp)

Couronnes, diadèmes, parures et bracelets, les trésors insoupçonnés de l'illustre Comédie-Française fondée en 1680 à Paris ont retrouvé leur éclat d'origine et brillent à nouveau de mille feux. Portés par les plus grands comédiens et comédiennes de leur temps, de Talma à Geneviève Casile en passant par Sarah Bernhardt, ils ont été conçus pour créer l'illusion sur la tête d'un empereur, au cou d'une reine ou aux bras d'une tragédienne : faux par excellence, ces bijoux incarnent un rôle essentiel qui va bien au-delà du simple accessoire de scène. Ciselés dans le verre taillé ou coloré, le cuivre et le laiton, l'étain ou le vermeil, ils savent imiter à merveille les pierres précieuses et le diamant, les camées antiques, autant que l'or et l'argent. La complexité extrême et l'ingéniosité de leur facture témoignent des savoir-faire uniques des orfèvres de leur temps. Cet ouvrage révèle pour la première fois au public une quarantaine de ces bijoux de scène du théâtre parisien, datant de la fin du XVIII ? siècle jusqu'aux années 1980, enrichis de costumes, oeuvres graphiques et documents d'archives, pour comprendre leur dimension à la fois historique et symbolique.