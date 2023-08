Fondé au milieu des années 1920, le Groupe d'Ur - qui s'exprima via les revues Ur (1927-1928) et Krur (1929) - rassembla autour de Julius Evola des individus appartenant à divers courants ésotériques (pythagorisme, paganisme italique, anthroposophie, etc.) unis par une volonté : agir sur le réel grâce à une pratique magique. Julius Evola et la dimension magique du Groupe d'Ur est le premier ouvrage publié en France qui étudie de manière universitaire ce surprenant phénomène. On y découvrira les liens entre Julius Evola et la "sataniste" Maria de Naglowska ; on s'étonnera que les membres du groupe, organisés en un égrégore, aient pu espérer influencer psychiquement Mussolini ; on sera surpris par l'influence importante qu'eurent en son sein des disciples de maîtres spirituels fort peu traditionnels comme Rudolf Steiner et Giuliano Kremmerz, etc. Après avoir lu ce livre, on ne pourra plus aborder l'oeuvre de Julius Evola de la même manière.