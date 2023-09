Tif et Tondu - Nouvelle Intégrale - Tome 6 - 1968-1972

Cette intégrale marque un virage d'importance pour Tif et Tondu, puisque le scénario de la série est repris par Maurice Tillieux après le départ de Maurice Rosy. Tillieux, familier des univers policiers grâce à Gil Jourdan, emmène alors Tif et Tondu ? et leur dessinateur Will ! ? vers ce type de traitement très éloigné de la fantaisie de Rosy. Adieu, donc, M. Choc et bonjour la comtesse Amélie d'Yeu ? dite " Kiki " ? qui apparaît dans Tif et Tondu contre le Cobra (1971). Une arrivée qui bouleversera les codes de la série, jusque-là emmenée par deux " vieux garçons " ! Vous pourrez également retrouver dans cette intégrale les albums L'Ombre sans corps (1970), Le Roc maudit (1972), Sorti des abîmes (1972) mais aussi un récit bonus de 4 pages : A 33 pas du mystère. Sans oublier un très complet et impeccable dossier fourmillant d'informations et de documents rares réalisé par Bertrand Pissavy-Yvernault !