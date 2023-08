Les Cévennes en 70 dates

De la première mention des Cévennes par Jules César en 52 av. J. -C. à leur inscription au patrimoine mondial de l'humanité au XXIe siècle, que d'événements ! Connus ou méconnus, souvent bouleversants, tous ont "fait" les Cévennes. Les légions de César dans les congères, le plus ancien code minier de France, le châtaignier, la soie, les guerres de Monsieur de Rohan, les Camisards, l'héroïne Marianne Cabanis, Solier dit "Sans-Peur" , le procédé Gensoul, l'épopée du charbon, Stevenson qui rend célèbre Modestine, Pasteur au chevet de la sériciculture, le chant La Cévenole, le sauvetage des juifs, le dernier observatoire météorologique de montagne au mont Aigoual, un parc national... Pays patiemment "construit" et terre de refuge, les Cévennes ont marqué l'histoire, de la défense de la liberté de conscience à l'esprit de résistance. L'historien Jean-Paul Chabrol allie au savoir une connaissance intime de ce petit pays. Son talent de plume donne une saveur particulière à cette singulière histoire, avec des entrées courtes, fourmillant d'anecdotes. 70 dates magnifiquement illustrées par Frédéric Cartier-Lange pour découvrir de manière originale les Cévennes !