Identifier les plumes des oiseaux d Europe occidentale

Permettre l'identification la plus précise possible des plumes des oiseaux d'Europe trouvées isolément (mue naturelle), tel est l'objectif de ce guide. Pour cela, il propose une clé de détermination absolument novatrice, élaborée selon la couleur, mais surtout en fonction de la structure et de la forme de la plume. Méthodes de récolte et de conservation, outils de détermination, emplacement d'une plume sur l'oiseau, identification et description des plumes de plus de 400 espèces : tous ces points sont clairement expliqués et richement illustrés. Pour ce guide Delachaux, un grand format a été adopté afin de représenter les plumes de façon détaillée et de montrer les subtilités de leur identification. Les plumes de plus de 400 espèces d'Europe sont décrites et plus de 300 sont illustrées, en 400 photographies. Un guide en grand format pour une identification plus efficace. Une méthode inédite et innovante pour reconnaître les plumes des oiseaux d'Europe.