La veille de Noël, Bill a rendez-vous avec un secrétaire d'Etat. Une crapule. Mais avant même de découvrir la raison de cette rencontre, un inconnu leur tire dessus. Une balle dans la tête du politicien et une autre dans la jambe du flic. Pourquoi le tueur épargnerait-il le policier ? Débute alors un jeu de piste machiavélique. Le jeu du talion. Oeil pour oeil, dent pour dent. Dans le jeu des 7 prières, c'est un proche contre un indice, car Bill doit souffrir. Mais qui pourrait arrêter la folle mécanique de cette inapaisable vengeance ? Et à quel prix ? "Les 7 prières est un polar couleur de sang, un compte à rebours terrifiant". Olivia Gartner, L'esprit des lettres Jean-Marc Demetz s'est lancé dans le roman qui s'inscrit dans une vision sombre du monde, mais qui reste, pour lui, toujours nimbée d'une lueur d'espoir. Dans ses sept romans publiés, il s'inspire de ses passions, voyages et rencontres, et il mène des enquêtes fouillées afin de retranscrire les détails qui jettent le lecteur dans l'intrigue avec le plus grand réalisme. Son dernier roman, Le doigt du sang, est publié aux éditions d'Avallon.