Almaniak Inspiration pour lâcher prise

365 conseils et citations pour profiter de chaque instant ! Des conseils, citations et exercices pour vivre chaque jour comme le dernier, pleinement et intensément sans perdre une seule occasion d'être heureux. Un beau calendrier à spirales vendu dans un bel étui : parfait pour les cadeaux de fin d'année ! Le petit plus : le doré sur la couverture de l'étui ! Calendrier sur chevalet - 12 mois de janvier à décembre. Format : 13, 5 x 13, 3 cm / 320 pages