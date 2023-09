Animaux du bonheur et de l'abondance. Messages, symboliques, énergies. Messages, symboliques, énergies

Provisoire Un petit guide illustré pour décrypter les messages des animaux qui incarnent chance et abondance : coccinelle, papillon, libellule, dragon, licorne... Pour accueillir le bonheur, la chance et l'abondance dans votre vie, il est important de vous ouvrir à tous points de vue, notamment grâce à vos sens. En étant à l'écoute et en observant attentivement le monde qui vous entoure, vous découvrez de précieux alliés qui vous soutiennent, vous guident et vous accompagnent sur le chemin de la joie, de la richesse et de l'épanouissement. Au-delà des superstitions et autres légendes associées aux animaux qui vous accompagneront tout au long de votre lecture, l'auteure vous invite à vous connecter à leurs puissantes et profondes énergies. Ils ont sans doute bien plus à vous apporter que vous ne pourriez le penser. Alors, laissez leur magie s'exprimer au quotidien dans votre vie.